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Bazı AB ülkeleri, göç temalı gayriresmi toplantıda bir araya geldi

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AB Liderler Zirvesi marjında bir araya gelen bazı AB üyesi ülkeler, göç yönetiminde yenilikçi çözümler ve üçüncü ülkelerde ortak geri gönderme merkezleri kurulması ihtimalini değerlendirdi. Toplantıda son dönemde atılan adımlardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Avrupa Birliğine (AB) üye bazı ülkelerin, AB Liderler Zirvesi sırasında göç olgusunun yönetimine ilişkin yaptıkları toplantıda, son dönemde atılan adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirip, üçüncü ülkelerde ortak geri gönderme merkezleri kurulması ihtimalini değerlendirdiği bildirildi.

İtalya Başbakanlığının yazılı açıklamasında, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Rob Jetten'in, AB Liderler Zirvesi marjında, göç yönetiminde yenilikçi çözümler ve özellikle geri gönderme süreçlerine ilişkin hukuki çerçevenin güçlendirilmesi konularına ilgi duyan bazı üyelerin katıldığı yeni bir gayriresmi toplantıya ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Toplantıya, İtalya, Danimarka, Hollanda ve AB Komisyonunun yanı sıra Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, Polonya, Malta, Çekya, Slovenya, İsveç ve Macaristan'ın katıldığı kaydedilen açıklamada, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyonun göç alanındaki başlıca çalışma başlıklarını anlattı. Özellikle Orta Doğu'daki krizin gelişiminden kaynaklanabilecek olası göç hareketleri ve buna Avrupa'nın etkili, hızlı bir yanıt verebilmesini sağlamak için gerekli girişimler üzerinde durdu." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, toplantı sırasında, son aylarda göç konusunda yapılan çalışmaların sonuçlarından duyulan memnuniyetin dile getirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bunlar arasında; Avrupa'nın güvenli menşe ülkeler listesinin oluşturulması, yeni 'güvenli üçüncü ülke' kavramının yürürlüğe girmesi, göç konulu 'Kişinev Bildirgesi'nin kabul edilmesi, yeni 'Geri Dönüş Yönetmeliği' üzerinde siyasi uzlaşmaya varılması ve son olarak da bir sonraki Çok Yıllı Mali Çerçeve'ye ilişkin müzakereler kapsamında göç alanındaki yenilikçi çözümler için AB mali desteğine atıf yapılması yer aldı."

Başbakan Meloni'nin yeni kuralların belirlenmesinden bunların somut biçimde uygulanmasına hızla geçilmesi gerektiğini vurguladığı ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Buna özellikle geri dönüş yönetmeliğinin uygulanmasının da dahil olduğunu belirtti. Meloni, bugün Başbakan Frederiksen ve diğer 17 AB devlet ve hükümet başkanıyla birlikte gönderdiği ortak mektuba atıfta bulunarak, somut ve başka yerlerde de uygulanabilecek pilot projelerin hızla başlatılmasının önemine dikkati çekti. Bu çerçevede liderler arasındaki görüşmede, üçüncü ülkelerde ortak geri gönderme merkezleri kurulması ihtimalinin de değerlendirilmesine yönelik ilgi ortaya çıktı."

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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