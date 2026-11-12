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AB, Rusya'ya yönelik 22. yaptırım paketini 26-27 Kasım zirvesinde sunacak

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AB, Rusya'ya yönelik 22. yaptırım paketini 26-27 Kasım'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde sunacağını bildirdi. Açıklamada Ukrayna'ya mali ve askeri desteğin süreceği, 2027 için acil finansman ihtiyacının da zirvede ele alınacağı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik 22. yaptırım paketinin yakın zamanda sunulacağını duyurdu.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, görüşmeye ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, görüşmede AB'nin Ukrayna'ya yönelik "sarsılmaz desteğinin" bir kez daha teyit edildiği belirtilerek, "Bu hafta Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmeleri ve barış sürecinde yeniden ivme kazanılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. AB, söz konusu barış görüşmelerinde yer aldı ve bu formatta sürece dahil olmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

AB'nin Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve Avrupa kıtasının güvenliğini koruyacak adil ve kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabalarında Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceğinin altı çizilen açıklamada, Ukrayna'nın konumunu güçlendirmek amacıyla önemli ölçüde mali ve askeri yardım sağlanmaya devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, barış görüşmeleri kapsamında Ukrayna için uygulanabilir bir savaş sonrası yeniden yapılanma planı oluşturulması için de çalışıldığı belirtilerek, Ukrayna'nın AB üyeliğine giden yolunun aktif şekilde desteklendiğinin altı çizildi.

22. yaptırım paketi sunulacak

Açıklamada, 26-27 Kasım'da düzenlenecek bir sonraki AB Liderler Zirvesi'nde AB Komisyonunun önerisi doğrultusunda Ukrayna'nın 2027 yılına ilişkin acil finansman ihtiyaçlarının ele alınacağı kaydedilerek, Komisyonun aynı zamanda Rusya'ya yönelik 22. yaptırım paketini sunacağı belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna müzakerelere güçlü bir konumdan başlamalı. Rusya ise gerçek bir barış niyetiyle müzakere masasına gelmeye ikna edilmeli." değerlendirmesine yer verildi.

AB'nin kış mevsiminde Ukrayna'ya sahadaki desteğini de sürdüreceği bildirilen açıklamada, bu çerçevede jeneratörler gibi temel ekipman desteğinin yanı sıra acil destek merkezlerinin kurulmasına yardımcı olunacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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