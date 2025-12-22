AB'den 2 Rus yargı mensubuna yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB), Rus bir savcı ve hakim hakkında "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Rusya'da görevli hakim Dmitriy Gordeyev ve savcı Lyudmila Balandina'nın "insan hakları ihlalleri, sivil toplum ile muhalefete yönelik baskılar ve hukukun üstünlüğünün zayıflamasından" sorumlu olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, bu gerekçelerle Gordeev ve Balandina'ya yönelik yaptırım kararı alındığı belirtilerek, yaptırımların mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağını içerdiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Rusya'da "insan hakları durumunun giderek kötüleşmesinden" derin endişe duyulduğu belirtildi.