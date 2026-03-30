AB'den Pakistan'ın ABD-İran arasındaki arabuluculuk girişimlerine destek

Avrupa Birliği (AB), Pakistan'ın ABD-İran arasındaki arabuluculuk girişimlerini desteklediğini bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefon görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmeler ile Kahire, Suudi Arabistan Krallığı, Pakistan ve Türkiye dışişleri bakanları arasında İslamabad'da gerçekleştirilen son istişarelerin sonuçlarını değerlendirdiklerini aktaran Costa, "AB, savaşın uzamasından ve bunun artan küresel etkilerinden ciddi şekilde endişe duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Costa, Pakistan'ın arabuluculuk girişimlerini desteklediğini belirterek, "Orta Doğu'da barış ve istikrarın yeniden sağlanması yalnızca diyalog ve diplomasiyle mümkündür. Bu süreç, BM Şartı ve uluslararası hukuka tam saygı çerçevesinde yürütülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.