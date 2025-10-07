AB'nin Gazze'deki Eylemsizliği Sert Şekilde Eleştirildi

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sol grup, Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze'deki soykırım konusundaki eylemsizliğini sert şekilde eleştirerek, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in görevden ayrılması gerektiğini belirtti.

Sol grubun eş başkanları Manon Aubry ve Martin Schirdewan, Strazburg'da düzenledikleri basın toplantısında, AB'nin Gazze konusundaki eylemsizliğini sert şekilde eleştirdi.

Aubry, von der Leyen hakkında Gazze'deki eylemsizliği gerekçesiyle gensoru önergesi verdiğini hatırlatarak "Ursula von der Leyen gitmelidir çünkü korkaklığı ve eylemsizliği nedeniyle Gazze'deki soykırıma suç ortağıdır." diye konuştu.

Ayrıca Aubry, AB'nin İsrail'e silah ve ticaret ambargosu uygulaması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yetkisine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının "neo-kolonyal" özellikte olduğunu ifade eden Aubry, "Bu planın hiçbir dayanağı yok. Zayıf bir plan. İsrail ordusunun geri çekilmesine yönelik bir plan yok ve bu da İsrail'in Gazze topraklarını sürekli işgal etmesinin önünü açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aubry, planın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya soykırımı sürdürmesi için "sınırsız yetki" verdiğini kaydederek bu planı destekleyen AB'yi sessiz kalmak ve suç ortağı olmakla eleştirdi.

AB, uzun zamandır "kenarda duruyor"

Schirdewan da AB'nin Gazze konusunda "kenarda durduğunu" ve bir tutum sergileyemediğini belirterek "Netanyahu hükümetine, bunun bir insan hakları ihlali olduğunu söylemekle kalmayıp elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu savaşı durdurmak için çağrıda bulunmak bizim görevimizdir." dedi.

Ayrıca Schirdewan, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve sivillerin acılarının dinmesi için ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 173 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 780 kişi de yaralandı.