AB Liderleri: İsrail-Lübnan Ateşkesi Tam Uygulanmalı

Güncelleme:
Avrupa Birliği liderleri, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkesin tam olarak uygulanması ve kalıcı barışa yönelik çabaların artırılması çağrısında bulundu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçici bir duraklamadan ziyade kalıcı barış gerektiğini vurguladı.

BRÜKSEL, 17 Nisan (Xinhua) -- Avrupa Birliği liderleri, İsrail ile Lübnan arasında yapılan 10 günlük ateşkesin tam olarak uygulanması ve kalıcı barışa yönelik çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ateşkesi çok sayıda can kaybına neden olan çatışmanın ardından bir rahatlama diye nitelendirdi.

İhtiyaç duyulanın yalnızca geçici bir duraklama değil, kalıcı barışa giden bir yol olduğunu vurgulayan Leyen, "Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da aynı gün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ateşkesin artık sahada uygulamaya konması ve teyit edilmesi gerektiğini belirtti.

Costa, İsrail ve Lübnan'ın, "halklarının yararı ve sürdürülebilir barış ihtimali" için somut sonuçlar doğuracak anlamlı müzakereler yürütmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İsrail ve Lübnan liderleriyle telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin perşembe günü ABD Doğu Saati ile 17.00'de resmen 10 günlük ateşkese başlayacağını duyurmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de açıklamanın ardından, ateşkesin iki taraf arasında başarılı müzakereler için gerekli koşulları oluşturması ve tam ve kalıcı barışa yol açması temennisinde bulundu.

Lübnanlı sağlık yetkililerinin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, 2 Mart'tan bu yana ülkede devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2.167'ye, yaralananların sayısı ise 7.061'ye yükseldi.

Kaynak: Xinhua
