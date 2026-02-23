AB, iltica başvurularına ilişkin "güvenli ülke" listesini kabul etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, iltica başvurularının daha hızlı değerlendirilmesini amaçlayan ve "güvenli üçüncü ülke" uygulaması ile AB çapında "güvenli menşe ülkeler listesi" oluşturulmasını öngören düzenlemeleri resmi olarak onayladı.

AB Konseyi'nden resmi onaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, AB'nin göç ve iltica sisteminin daha uyumlu ve etkin hale getirilmesini amaçlayan yeni düzenlemelerle AB genelinde belirlenen "güvenli menşe ülkeler listesi", üye ülkelerin bu ülkelerin vatandaşları tarafından yapılan uluslararası koruma başvurularını daha hızlı ve verimli şekilde değerlendirmesine yardımcı olacak.

7 ülke ve AB'ye aday ülkeler "güvenli menşe ülkeler" listesine alındı

Yeni liste kapsamında Bangladeş, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Kosova, Fas ve Tunus, AB düzeyinde "güvenli menşe ülkeler" olarak belirlendi.

Ayrıca AB'ye aday ülkeler de belirli koşulların bulunmaması halinde "güvenli menşe ülke" olarak kabul edilecek.

Bu koşullar arasında aday ülkede uluslararası veya iç silahlı çatışma durumu bulunması, AB'nin temel hak ve özgürlüklerle ilgili yaptırım uygulaması veya üye ülkelerde aday ülke vatandaşlarına yönelik olumlu iltica kararlarının yüzde 20'nin üzerinde olması yer alıyor.

Üye ülkeler ayrıca ulusal düzeyde ek güvenli ülkeler içeren kendi listelerini oluşturmaya devam edebilecek.

"Güvenli üçüncü ülke" listesi reddetmeyi kolaylaştıracak"

"Güvenli üçüncü ülke" düzenlemesi ise üye ülkelere iltica başvurularını reddetme konusunda daha fazla esneklik tanıyacak."

İltica başvurusunun esasına girilmeden reddedilmesine olanak tanıyan "güvenli üçüncü ülke" düzenlemesiyle, iltica başvurusu sahibinin AB dışındaki güvenli bir ülkede koruma talep edebilecek durumda olması halinde başvurusu kabul edilemez sayılabilecek.

Yeni düzenlemeyle üye ülkeler, iltica başvurusunun kabul edilemez sayılması için üç seçenekten birini gerekçe gösterebilecek: "Başvuru sahibi ile güvenli üçüncü ülke arasında bağlantı bulunması, başvuru sahibinin AB'ye ulaşmadan önce güvenli ülkeden transit geçmesi, güvenli ülke ile bir anlaşma veya düzenleme bulunması."

Yeni düzenleme, 2 Haziran 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.