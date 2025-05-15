AB Konseyi Başkanı Costa: Kuzey Makedonya'nın Geleceği AB'de

AB Konseyi Başkanı Costa: Kuzey Makedonya'nın Geleceği AB'de
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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kuzey Makedonya'nın geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğunu belirterek, Balkan ülkelerinin AB üyelik sürecine destek verdi. Başbakan Hristijan Mickoski, ülkesinin Avrupa entegrasyonuna bağlılığını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kuzey Makedonya'nın geleceğinin AB'de olduğunu söyledi.

Balkan ülkeleri ziyaretine çıkan Costa, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova'nın ardından, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi.

Costa, Üsküp'te Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Konseyi Başkanı, "Genişlemenin hepimizin paylaştığı ortak bir hedef olduğuna ve hepimizin barışa, güvenliğe ve istikrara yapabileceği en iyi jeostratejik yatırım olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Mickoski ile yaptığı görüşmenin verimli olduğuna işaret eden Costa, Kuzey Makedonya'nın geleceğinin AB'de olduğunu dile getirdi.

Başbakan Mickoski de Costa'nın Balkan ülkelerine ziyaretinin, bölge ülkelerinin AB üyelik sürecine yönelik destek anlamı taşıdığını kaydetti.

Ülkesinin Avrupa entegrasyonuna bağlı olduğunun altını çizen Mickoski, "Bu bağlılığımız devam edecek ve önümüzdeki dönemde daha da güçlenecek." dedi.

Mickoski ayrıca, Kuzey Makedonya vatandaşlarının geleceğinin AB'de olduğuna inandığını kaydetti.

Bu arada Costa, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ile de bir araya gelecek.

Costa, daha sonra Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarda bulunacak.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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