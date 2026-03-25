AB Konseyi Başkanı Costa: "Uluslararası hukuk ihlalleri hiçbir yerde kabul edilmemelidir"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa'nın kurallara dayalı uluslararası düzeni "savunmayı sürdürmesi" gerektiğini belirterek "Uluslararası hukuk ihlalleri hiçbir yerde kabul edilmemelidir." dedi.

Costa, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AB'nin çok taraflılık, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletleri (BM) destekleyen "çok kutupluluk ağının" itici güçlerinden biri haline gelmesi gerektiğini söyledi.

"Uluslararası hukuk ihlalleri hiçbir yerde kabul edilmemelidir." diyen Costa, AB'nin bu konudaki "kararlı duruşunu" devam ettirmesi gerektiğini belirtti."

Costa, "Mevcut jeopolitik ortam, rekabet gücünü artırma gündemimiz için katalizör görevi görüyor ancak aynı zamanda değerlerimizi de sınıyor." ifadesini kullanarak Avrupa'nın kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmaya devam etmesi ve BM Şartı ile AB anlaşmalarındaki ilkeleri desteklemesi gerektiğini aktardı.

AB'nin "istikrarı destekleyen bir güç olmayı sürdüreceği" mesajını veren Costa, "İstikrarsız bir dünyada hareket etme kapasitemizi sağlamak için kararlı adımlar atacağız." dedi.