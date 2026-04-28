AB Komisyonu üyesi Lahbib'den İsrail'e Filistinlilere yönelik cinsel şiddeti önleme çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İsrailli işgalcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı "cinsel içerikli taciz, saldırı ve yıldırma" yöntemlerine başvurduğunu ortaya koyan rapora ilişkin, İsrail'in bu ihlalleri önleme ve soruşturma yükümlülüğü olduğunu bildirdi.

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Norveç Mülteci Konseyi tarafından hazırlanan rapora atıfta bulundu.

"Batı Şeria'da, İsrailli yerleşimciler tarafından uygulanan cinsel şiddet, yerinden edilmenin en önemli nedenlerinden biridir." ifadesini kullanan Lahbib, yerinden edilmiş Filistinli ailelerin yüzde 70'inden fazlasının kadın ve çocuklara yönelik tehditleri ayrılmalarının belirleyici faktörü olarak gösterdiğini vurguladı.

Lahbib, "İsrail'in uluslararası insancıl hukuk uyarınca bu ihlalleri önleme ve soruşturma yükümlülüğü vardır." mesajını verdi.

20 Nisan'da yayımlanan rapor, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin yalnızca bireysel ihlaller olmadığını, Filistinli toplulukların yerinden edilmesini hızlandıran sistematik bir baskı aracı olarak kullanıldığını ortaya koyuyor.

Rapora göre, bu tür şiddet olayları çoğu zaman güvenlik güçlerinin varlığında gerçekleşiyor ancak etkili şekilde engellenmiyor ya da soruşturulmuyor.

Araştırma, özellikle kadınlar ve çocuklara yönelik tehditlerin, yerinden edilen hanelerin yüzde 70'inden fazlası için ayrılma kararında belirleyici olduğunu gösteriyor. Cinsel şiddet ve taciz, toplulukların günlük yaşamını ve güvenlik algısını bozarak kalmayı fiilen imkansız hale getiren bir "zorlayıcı ortam" oluşturuyor.

Süregelen cezasızlık, ayrımcılık ve ekonomik baskılar da bu tabloyu derinleştirerek, aileleri evlerini terk etmeye mecbur bırakıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de rapora göre Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerin, Filistinlileri "kendi evlerinde dahi cinsel içerikli taciz, saldırı ve yıldırma eylemlerine maruz bıraktığını" belirtmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
