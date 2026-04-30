AB Komisyonu Üyesi Lahbib, Bakan Göktaş'la görüşmesinin ardından paylaşımda bulundu Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la eşitlik, çocukların çevrim içi ortamda korunması ve afet sonrası desteğin önemi konularında kapsamlı görüşme yaptığını bildirdi.

Lahbib, Göktaş ile AB Komisyonu'nda görüşmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Göktaş ile eşitlik, çocukların çevrim içi ortamda korunması ve afet sonrası desteğin önemi konularında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Lahbib, "Türkiye, önemli bir ortaktır ve risk altındaki kişileri daha iyi korumak ve güçlendirmek için işbirliğimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, Brüksel'e düzenlediği resmi ziyaret kapsamında bir dizi üst düzey temaslarda bulundu.