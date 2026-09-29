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AB Komisyonu Üyesi Kos, Ukrayna Planı'nda 2,9 milyar avroluk finansmanın önünü açacak

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AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Ukrayna'nın reformlarda kaydettiği ilerlemenin Ukrayna Planı kapsamında 2,9 milyar avroluk yeni finansmanın önünü açacağını söyledi. Kos, Rusya'nın saldırıları artarken ortaklardan iddialı taahhütler beklediklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, "Finansman ve reformlar el ele ilerliyor. Ukrayna'nın reformlarda kaydettiği ilerleme, Ukrayna Planı kapsamında 2,9 milyar avroluk yeni finansmanın önünü açacak." dedi.

Kos, Ukrayna Maliye Bakanı Sergiy Marçenko ile görüşmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Rusya'nın saldırıları artarken Ukrayna ve ortaklarla güçlü ve öngörülebilir desteğin sağlanması için çalıştıklarını belirten Kos, "Finansman ve reformlar el ele ilerliyor. Ukrayna'nın reformlarda kaydettiği ilerleme, Ukrayna Planı kapsamında 2,9 milyar avroluk yeni finansmanın önünü açacak." ifadelerini kullandı.

Kos, reformlarda sağlanacak ilave ilerlemenin, daha fazla finansman desteğinin de önünü açacağını kaydetti.

AB'nin üzerine düşeni yaptığını değerlendiren Kos, Ukrayna'nın ihtiyaçlarının karşılanmasının ortak çaba gerektirdiğine dikkati çekerek, "Tüm ortaklarımızdan iddialı taahhütlerde bulunmalarını bekliyoruz." mesajını verdi.

Kaynak: AA
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