Haberler

AB Komisyonu, savunma alanında ABD'ye olan bağımlılığı azaltma hedefinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Avrupa'nın ABD olmadan kendini savunamayacağı yönündeki sözlerine karşı, Avrupa'nın bağımsız ve dirençli hale gelme kararlılığını vurguladı. Enerji bağımlılıkları ve güvenlik stratejileri üzerine de açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, "Avrupa'nın ABD olmadan kendini savunamayacağı" yönündeki açıklamaları hakkında "Çeşitli cephelerde giderek daha dirençli ve bağımsız hale gelmeyi sağlamaya kararlıyız." dedi.

Pinho, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rutte'nin Avrupa'nın ABD olmadan kendini savunamayacağı yönündeki açıklamaları hakkındaki soruya Pinho, "Çeşitli cephelerde giderek daha dirençli ve bağımsız hale gelmeyi sağlamaya kararlıyız." cevabını verdi.

Pinho, enerji alanında Rusya'dan fosil yakıt ithalatını azalttıklarına dikkati çekerek, "Bu tür bağımlılıklar savunma ve kritik hammaddeler gibi diğer alanlarda da görülmektedir. Bu bağımlılığı ve maruz kalma riskini azaltmak için yapılması gereken her şeyi yapmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in güvenlik stratejisi hakkında çalışmalar yürüttükleri açıklamasını hatırlatan Pinho, "Arktik stratejisi de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Dolayısıyla Avrupa'nın bağımsızlığı sloganı altında, hepimizin çeşitli cephelerde gerçekten güvenebileceği, kademeli bir bağımsızlık sağlayabilmemiz için tek bir amaç doğrultusunda bir dizi önlem alıyoruz." diye konuştu.

Rutte, dün, Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi ve Dış İlişkiler Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, "Eğer burada yine biri, AB'nin ya da Avrupa'nın bir bütün olarak ABD olmadan kendisini savunabileceğini düşünüyorsa, hayal kurmaya devam edebilir. Bunu yapamayız. Birbirimize ihtiyacımız var." demişti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar

Havalimanından aldığı yolcular, taksiciye kabusu yaşattı
Pınar Altuğ'un kızı 17 yaşında: Podyumdaki pozları büyük beğeni topladı

Kızı 17 yaşında: Podyumdaki pozları büyük beğeni topladı
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar

Havalimanından aldığı yolcular, taksiciye kabusu yaşattı
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir

Yeni kar yağışı geliyor! Okul başlamadan tatil ilan edilebilir