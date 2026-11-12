AB Komisyonu İtalya'da okullara yönelik bomba ihbarlarını yakından takip ediyor

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'da okullara yönelik bomba ihbarlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini, konuya ilişkin soruşturma yürütülmesinin üye ülkelerin yetki alanında olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İtalya ve durumdan etkilenen üye ülkelerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Regnier, "Sivillere yönelik hiçbir tehdit kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Etkilenen üye ülkelerle temas halinde olduklarını bildiren Regnier, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Regnier, "Her türlü soruşturmanın yürütülmesi ve sorumluların tespit edilmesi ise tamamen üye ülkelerin yetki alanındadır." dedi.

İtalya'da dün yaklaşık 6 bin okula gönderilen ve bomba tehdidi içeren e-postanın bir benzerinin, bugün ülkenin farklı yerlerindeki okullara gönderildiği duyurulmuştu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede dünün ardından bugün de Torino, Cenova, Perugia ve Sicilya Adası'ndaki 1800 civarında okula bomba tehdidi içeren "Mikhail Andropov" imzalı e-posta gönderilmişti.

Bomba tehdidi içerikli e-postalar, okulların tahliye edilmesine ve endişeye yol açmıştı.

Kaynak: AA