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AB Komisyonu barış müzakerelerine hazır olduğunu belirtip Rusya'nın adımını bekliyor

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AB Komisyonu, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik barış müzakerelerine hazır olduğunu ve uzun zamandır hazırlık yaptığını bildirdi. Başsözcü Paula Pinho, Rusya'nın gerçek görüşmelere ve somut koşullar üzerinde müzakereye hazır olacağı anı beklediklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik barış müzakerelerine katılmaya hazır olduğunu ve Rusya'nın gerçek görüşmelere hazır hale gelmesini beklediğini bildirdi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında Komisyonun müzakerelerin olası bir sonraki aşaması için hazırlık yapıp yapmadığı ve savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelere bir temsilci göndermeye hazır olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

"Hazırız ve uzun zamandır hazırlık yapıyoruz." diyen Pinho, " Rusya'nın bu savaşı sona erdirmek için gerçek görüşmelere ve somut koşullar üzerinde müzakereye hazır olacağı anı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Finlandiya ve Norveç liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Bu temaslar, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaları yeniden gündeme taşımıştı.

Kaynak: AA
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