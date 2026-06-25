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Avrupa Birliği Heyeti, Dem Parti'yi TBMM'de Ziyaret Etti

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Avrupa Birliği heyeti, TBMM'de DEM Parti grubunu ziyaret ederek barış süreci ve Türkiye-AB ilişkilerini görüştü.

(TBMM) - Avrupa Komisyonu Doğu Komşuluğu ve Türkiye Direktörü Adrienn Kiraly ve AB Dış İlişkiler Servisi Batı Avrupa Direktörü Emanuele Giaufret başkanlığındaki Avrupa Birliği heyeti, TBMM'de DEM Parti grubunu ziyaret etti.

Avrupa Komisyonu Doğu Komşuluğu ve Türkiye Direktörü Adrienn Kiraly ve AB Dış İlişkiler Servisi Batı Avrupa Direktörü Emanuele Giaufret başkanlığındaki Avrupa Birliği heyeti, DEM Parti grubunu ziyaret ederek Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Ebru Günay ile görüştü. DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede başta "Barış ve Demokratik Toplum" süreci olmak üzere Türkiye'de yaşanan son gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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