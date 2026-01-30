Gazze sorusu nedeniyle işten çıkarılan İtalyan gazeteci, İsrail'e yaptırımları gündeme getirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anouar El Anouni, daha önce sorduğu Gazze sorusunun ardından işten çıkarılan İtalyan gazeteci Gabriele Nunziati'nin İsrail'in ateşkese rağmen yol açtığı sivil kayıpların 500'e yaklaştığını hatırlatması üzerine, AB'nin Gazze'de istikrar sağlamak için "tüm taraflara" itidal çağrısında bulunduğunu yineledi.

Daha önce AB Komisyonu sözcülerine sorduğu Gazze sorusu nedeniyle haber ajansı tarafından işten çıkarılan Gabriele Nunziati, aylar sonra serbest haberci olarak yeniden göreve başladı.

Nunziati, bu kez sözcülere AB'nin Tel Aviv'e yönelik yaptırımları ateşkes nedeniyle rafa kaldırdığını, İsrail'in ateşkese rağmen yaklaşık 500 kişiyi öldürmesini uluslararası hukukun ihlali sayıp saymadıklarını ve bu nedenle yaptırımların yeniden gündeme alınma ihtimali üzerine bir soru sordu.

Dış İlişkiler Sözcüsü El Anouni bu soru üzerine, "Açıklık ve anlaşılırlık adına, burada bahsettiğiniz önlemleri (yaptırımlar) hatırlayalım. Bu önlemler, Gazze'deki kabul edilemez durumun yanı sıra, Batı Şeria'da iki devletli çözümü baltalayan eylemler, özellikle de İsrail yetkililerinin Batı Şeria'daki sözde E1 bölgesinde yerleşim planını ilerletme kararı sonucunda ortaya konmuştur." dedi.

El Anouni, bu tedbirlerin İsrail'e veya İsrail halkına karşı olmadığını belirterek, "O zamandan beri, içinde bulunduğumuz bağlam değişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın planını, BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı ve şu anda içinde bulunduğumuz ikinci aşamayı da hatırlayacaksınız; sahada bir değişim yaratmak ve AB olarak katma değer sağlamak için elimizdeki tüm araçları seferber ediyoruz." diye konuştu.

Sözcü, AB'nin İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırıları uluslararası hukukun ihlali olarak görüp görmediklerinin yeniden sorulması üzerine, "Bu kürsüden, sahada gördüğümüz eylemlerle ilgili olarak, güç kullanımını, can kayıplarını kınadığımızı ve ikinci aşamaya girerken, Gazze'de istikrar sağlamak için tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğumuzu defalarca dile getirdik." yanıtını verdi.

İtalyan gazeteci Nunziati, 13 Ekim'de AB Komisyonu sözcülerine, "Rusya'nın Ukrayna'nın yeniden inşası için tazminat ödemesi gerektiğini defalarca tekrarladınız. Gazze Şeridi'nin neredeyse tamamını ve sivil altyapıyı yok eden İsrail'in, Gazze'nin yeniden inşası için tazminat ödemesi gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusunu yöneltmişti.

Nunziati, bunun ardından Nova Haber Ajansı tarafından işten çıkarılmıştı.

Ateşkes sürecinde ölü sayısı 500'e yaklaştı

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 492 kişinin öldürüldüğü, 1356 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 71 bin 667'ye yükselirken, yaralı sayısının ise 171 bin 430'dan fazla olduğu bildirildi.