AB'de Her Üç Kadından Biri Şiddete Maruz Kalıyor

Güncelleme:
Avrupa Birliği, kadınlara yönelik şiddeti ciddi bir suç olarak tanımlama ve mücadele etme kararlılığını vurguladı. Yapılan açıklamada, her üç kadından birinin fiziksel veya cinsel şiddet gördüğü belirtilirken, yeni düzenlemelerle korunma güçlendirilecek.

Avrupa Birliği (AB), 27 üyesinde yaşayan her üç kadından birinin şiddete uğradığını bildirerek, bu sorunla mücadelede kararlı olunduğu mesajını paylaştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" vesilesiyle paylaşım yapıldı.

AB'nin istatistik kurumu Eurostat, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA), Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsünün (EIGE) 25 Kasım 2024 tarihli raporuna atıfta bulunulan paylaşımda, "AB'de her üç kadından biri fiziksel, cinsel şiddet ya da tehditle karşılaştı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, AB'nin geçen sene kadınlara yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili ilk direktifini kabul ettiği, yeni düzenlemeyle kadınlara ve ev içi şiddete karşı koruma güçlendirilirken siber şiddet, rıza temelli cinsel ilişki tanımı ve tecavüz gibi şiddet türlerinin net biçimde tanımlandığı ve tüm üye ülkelerde ortak tedbirlerin getirildiği belirtildi.

Ayrıca paylaşımda direktif kapsamında zorla evlilik ve kadın sünneti gibi uygulamaların suç olarak tanımlandığı, bu eylemler için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasının öngörüldüğü, üye ülkelere bu hükümleri 3 yıl içinde kendi ulusal hukuklarına uyarlama yükümlülüğü getirildiği kaydedildi.

Paylaşımda, direktifin amacının "kadına yönelik şiddeti AB genelinde 'ciddi bir suç' olarak tanımlamak ve sınır ötesi takibin de güçlendirildiği daha bütüncül bir koruma sistemi oluşturmak" olduğu vurgulandı.

AB'nin yürütme organı Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada da "Avrupa'daki her üç kadından biri, cinsiyete dayalı şiddete maruz kalmış, yaşamları boyunca şiddet uygulayan en az bir partneri olmuş, iş yerinde cinsel tacize uğramış." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "AB, 25 Kasım'da, AB ve ötesinde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti (dijital şiddet de dahil) ortadan kaldırma taahhüdünü bir kez daha yeniliyor." ifadesi kullanıldı.

FRA, EIGE ve Eurostat tarafından geçen yıl yayımlanan araştırmaya göre, AB genelinde her üç kadından biri ( yüzde 30,7) hayatında en az bir kez fiziksel şiddet, tehdit veya cinsel şiddete maruz kalmış durumda. Bu kadınların yüzde 13,5'i yalnızca fiziksel şiddet veya tehdit, yüzde 17,2'si ise cinsel şiddet (tecavüz dahil) yaşarken, şiddet sonrası mağdurların yalnızca yüzde 20,5'inin sağlık veya sosyal hizmetlerden, yüzde 13,9'unun ise polisten yardım aldığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
