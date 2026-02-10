AB Komisyonu'ndan gençleri çevrim içi zorbalıktan korumak için Eylem Planı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çocuklar ve gençlerin çevrim içi ortamda maruz kaldıkları siber zorbalıkla mücadele amacıyla "Siber Zorbalığa Karşı Eylem Planı"nı başlattığını duyurdu.

Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre Siber Zorbalığa Karşı Eylem Planı, çocuk ve gençlerin çevrim içi ortamda ruh sağlığını korumayı, zararlı dijital davranışlarla mücadele etmeyi ve güvenli dijital uygulamaları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Plan kapsamında, siber zorbalık mağdurlarının kolay şekilde yardım almasını sağlamak için AB genelinde kullanılabilecek bir mobil uygulama geliştirilecek.

Uygulama sayesinde çocuklar ve gençler, taciz ve zorbalık vakalarını ulusal yardım hatlarına bildirebilecek, destek alabilecek ve delilleri güvenli şekilde saklayıp paylaşabilecek.

AB genelinde koordineli yaklaşım hedeflenecek

Siber zorbalıkla mücadelede tüm AB genelinde eşit koruma sağlanması gerektiği için ülkelerden kapsamlı ulusal planlar geliştirmeleri ve ortak bir siber zorbalık tanımı üzerinde uzlaşarak veri toplamaları istenecek.

Bu yaklaşımla, AB çapında ortak mücadele kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenecek.

Mevcut mevzuat ve girişimlerin siber zorbalıkla mücadelede daha etkili hale getirilmesi için Dijital Hizmetler Yasası gözden geçirilirken, ??????Yapay Zeka Yasası kapsamındaki yasaklı uygulamaların siber zorbalıkta kullanımının önlenmesi sağlanacak.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden sorumlu üyesi Henna Virkkunen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuklar ve gençler, çevrim içi ortamda güvende olma hakkına sahiptir. Siber zorbalık bu hakkı zedeliyor ve onları incinmiş, yalnız ve aşağılanmış hissetmeye itiyor. Hiçbir çocuğun böyle hissettirilmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Eylem Planı'nda siber zorbalıkla her düzeyde mücadele etmek için AB ve üye devletlere koordineli bir yaklaşım geliştirme çağrısında bulunulduğunu aktaran Virkkunen, aynı zamanda çevrim içi ortamda reşit olmayanların korunmasına yönelik mevcut mekanizmalara destek vereceğini ifade etti.

Çocukların 6'da 1'i siber zorbalığa maruz kalıyor

Eylem Planı, erken yaşlardan itibaren sağlıklı ve sorumlu dijital davranışların teşvik edilmesini hedefliyor. Komisyon, eğitimciler için dijital okuryazarlık rehberlerini gözden geçirerek siber zorbalığın önlenmesini öncelik haline getirecek.

AB Komisyonu verilerine göre, 11-15 yaş arasındaki çocukların yaklaşık 6'da 1'i siber zorbalığa maruz kalıyor, 8'de biri ise siber zorbalık yapıyor.

Geçen yıl yayımlanan Eurobarometer anketine göre, Avrupalıların yüzde 93'ü, çocukların çevrim içi ruh sağlığının korunması için kamu otoritelerinin acil önlem alması gerektiğini düşünüyor.