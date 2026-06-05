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AB'de askerlik çağındaki Ukraynalı erkeklerin koruma kapsamı dışında bırakılması tartışılıyor

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Avrupa Birliği, 4 milyondan fazla Ukraynalının yararlandığı geçici koruma mekanizmasını uzatmayı ancak askerlik çağındaki Ukraynalı erkekleri bu kapsamın dışında bırakmayı görüşüyor. AB Komisyonu'nun teklifi önümüzdeki haftalarda sunulacak.

Avrupa Birliği (AB), askerlik çağındaki Ukraynalılar için geçici koruma şartlarını sıkılaştırmayı değerlendiriyor.

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Ukraynalı sığınmacılara yönelik geçici koruma mekanizmasının uzatılmasını ancak askerlik çağındaki Ukraynalı erkeklerin bu uygulamanın dışında bırakılması konusunun görüşüldüğünü belirtti.

Komisyon'un özellikle Çekya, Polonya, Almanya, Avusturya ve Baltık ülkeleri gibi Ukraynalı sığınmacılardan en fazla etkilenen üye ülkelerin görüşlerini dikkate aldığını aktaran Brunner, konuya ilişkin teklifin ileriki haftalarda sunulacağını dile getirdi.

Brunner, Ukrayna'nın da aynı görüşte olduğunu vurguladı.

4 milyondan fazla Ukraynalı "geçici koruma" statüsünden yararlanıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlatmasının ardından AB, Mart 2022'de Geçici Koruma Direktifi'ni ilk kez devreye sokarak, Ukrayna'dan kaçan milyonlarca kişiye üye ülkelerde oturma, çalışma ve eğitim hakkı tanıdı.

AB verilerine göre, söz konusu mekanizma kapsamında 4 milyondan fazla Ukraynalı "geçici koruma" statüsünden yararlanıyor.

Ukrayna'da yürürlükte bulunan sıkıyönetim nedeniyle 18 ila 60 yaş arasındaki askerlik yükümlüsü erkeklerin büyük bölümü ülkeyi terk edemese de çeşitli istisnalar kapsamında yurt dışına çıkan Ukrayna vatandaşları da geçici koruma sisteminden faydalanabiliyor.

Mart 2027'de sona ermesi öngörülen uygulamanın yeniden uzatılması için hazırlık yapan AB, yeni dönemde askerlik hizmetine çağrılabilecek yaştaki Ukraynalı erkeklerin geçici koruma kapsamı dışında bırakılması seçeneğini değerlendiriyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
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