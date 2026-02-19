Haberler

AB: (ABD-İran) Askeri tırmanma, bölgenin istikrarı için çok ağır sonuçlar doğurma riski taşır

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, Cenevre'deki ABD-İran müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirterek, askeri tırmanmanın bölge istikrarı için tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD- İran arasında Cenevre'deki müzakerelerde ilerleme kaydedildiği haberlerinden memnun olduklarını kaydederek, "Askeri tırmanma, bölgenin istikrarı için çok ağır sonuçlar doğurma riski taşır." uyarısında bulundu.

El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD-İran arasında Cenevre'deki müzakerelerde ilerleme kaydedildiği haberlerinden memnun olduklarını belirten El Anouni, AB'nin, nükleer alandaki problemlerin sürdürülebilir çözümünün yalnızca diplomasi yoluyla mümkün olduğunu düşündüğünü vurguladı.

El Anouni, ilgili tüm taraflarla temas halinde olduklarını ve meselenin çözümü için katkıda bulunmaya hazır olduklarını aktararak, "İran'ın uluslararası toplumun endişelerini giderme konusunda ciddi olduğunu göstermesinin vakti çoktan geldi." dedi.

Tarafların uluslararası hukuka uyma, itidal gösterme ve Orta Doğu'da yeni gerginliğe yol açabilecek herhangi bir eylemden kaçınmasının son derece önemli olduğuna dikkati çeken El Anouni, "Askeri tırmanma, bölgenin istikrarı için çok ağır sonuçlar doğurma riski taşır." uyarısını yaptı.

