Haberler

AA ekibi, ABD-İsrail'in hedef aldığı Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'ni görüntüledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in dün hedef aldığı başkent Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde ciddi hasar meydana geldi.

ABD ve İsrail'in dün hedef aldığı başkent Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde ciddi hasar meydana geldi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.

AA ekibi, ABD-İsrail saldırısı nedeniyle Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde oluşan hasarın boyutunu görüntüledi.

Saldırılarda üniversitenin İnşaat, Elektrik ve Bilim Felsefesi Bölümü ile Nano Teknoloji ve Çevre Araştırma Enstitüsü'nün zarar gördüğü, birçok binanın da yıkıldığı görüldü.

Yıkılan binaların enkazında bilgisayarlar, eğitim materyalleri ve çeşitli elektronik malzemeler dikkat çekerken, yıkıntıların üzerine Minab saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin fotoğrafları yerleştirildi.

Saldırılarda hayatını kaybeden İranlı komutanların fotoğraflarının da enkaz önüne gerilen ipler üzerine asıldığı görüldü.

Saldırıda üniversite kampüsü içindeki bir mescit de zarar gördü.

Şerif Teknoloji Üniversitesi, İran'da 1963'te başlayan ve "Beyaz Devrim" olarak bilinen modernleşme hareketinin önemli simgelerinden biriydi.

1966 yılında Arya Mehr Üniversitesi adıyla kurulan Şerif Teknoloji Üniversitesi'nin mezunları arasında, "Matematiğin Nobeli" olarak bilinen Fields Madalyası sahibi Meryem Mirzahani de bulunuyor.

Üniversite, İran'ın, uluslararası alanda da özellikle mühendislik programlarında öne çıkan önemli eğitim merkezlerinden biriydi.

İran yönetimi, son günlerde üniversitelere yönelik saldırıların artması üzerine konuyu Birleşmiş Milletlere taşıma kararı aldı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

