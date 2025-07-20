93 Yaşındaki Adam Üç Kişiyi Silahla Yaraladı

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Isparta'nın Gelendost ilçesinde 93 yaşındaki M.A.K. arasında çıkan tartışma sonucu K.Ç.'yi ağır yaraladı, yerden seken kurşunlarla 8 yaşındaki E.P. ve Ş.A. da yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde 93 yaşındaki zanlının 3 kişiyi silahla yaraladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çaltı köyünde oturan 93 yaşındaki M.A.K. ile K.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K, silahla K.Ç'yi ağır yaraladı. Olayda yerden seken kurşunlarla E.P. (8) ve Ş.A. da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, şüphelinin elindeki silahla köy meydanına gelerek ateş açması yer alıyor.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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