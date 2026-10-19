86 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan toprağa verildi

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Dün 86 yaşında hayatını kaybeden ressam, sinema oyuncusu ve özgün baskı sanatçısı Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan son yolculuğuna uğurlandı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Tekcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra kültür, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazı öncesinde AA muhabirine açıklama yapan yazar Prof. Dr. İskender Pala, Tekcan'ın çok yönlü ve derin bir bakış açısına sahip kıymetli bir şahsiyet olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yetiştirdiği örnek şahsiyetlerden biriydi. Keşke gençlerimizin onu örnek alması ve sanat yolunda açtığı merhaleleri daha ileriye taşıması mümkün olsa." dedi.

Tekcan'ı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alması dolayısıyla yakından tanıma fırsatı bulduğunu aktaran Pala, "Türk sanatını bütün yönleriyle, sinemasıyla, resmiyle, estetik düşüncesiyle, bakış açısıyla yansıtan bir yitiğimizdir, başımız sağ olsun." diye konuştu.

"Baskı sanatı denildiğine akla gelen en önemli isimdi"

Ressam Bedri Baykam ise Tekcan'ın Türk çağdaş sanat ortamında herkesin büyük saygısını kazandığına işaret ederek, "Baskı sanatı ve teknikleri dediğimizde Türkiye'de akla gelen ilk ve en önemli isimdi. Her zaman vericiliğiyle, yapıcı çabalarıyla, verdiği emekle, paylaştığı dostluklarla ve gençlere yol göstermesiyle Türk çağdaş sanat ortamında çok değerli bir yere sahipti." ifadelerini kullandı.

Baykam, Tekcan'ın kurduğu İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'nin (IMOGA) örnek bir kurum olduğunun altını çizerek, "(Bu kurum) her açıdan gençlere, Türk çağdaş sanatına ışık tutacak. Onun arkasında bıraktığı bütün sanatsal değerleri toplayacak, taşıyacak, gelecek kuşaklara da kavuşturacak örnek bir adımdı." değerlendirmesinde bulundu.

Tekcan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Mahmut Şevket Paşa Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA