Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un talimatıyla Mekke'de bulunan yaklaşık 85 bin Türk hacı adayı, Arafat'a taşınmaya başlandı. Hacılar geceyi dua ve ibadetle geçirecek.

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke'deki servis ekiplerine telsizle seslenerek, saat 13.00 itibarıyla hacı adaylarının Arafat'a taşınması talimatını verdi.

Bu akşam hacı adayları, Arafat'a çıkıp geceyi dua ve ibadetle geçirecek.

Hacı adayları, sabah namazını Arafat'ta cemaatle kılıp ardından fetva ve irşat ekibinin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip edecek.

İrşat çadırında icra edilecek program tüm çadırlara merkezi ses sistemiyle ulaştırılacak.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Can
