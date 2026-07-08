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Eskişehir'de dolandırılmak üzere olan kişi kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu

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Eskişehir'de telefon dolandırıcılarının hedefi olan 81 yaşındaki A.İ.E, altınlarını bozdurmak için gittiği kuyumcunun durumu fark edip polisi araması sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde telefon dolandırıcılarının hedefinde olan kişi, kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu.

Eskişehir'de yaşayan 81 yaşındaki A.İ.E, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Kendisini arayarak isminin suça karıştığı iddiasını söyleyen kişiye inanan A.İ.E, evindeki altınları alarak Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'ndeki kuyumcuya gitti.

Altınlarını bozdurmak isteyen kişinin dolandırıldığını fark eden kuyumcu, polisi aradı.

Kuyumcuya gelen polis ekipleri, 81 yaşındaki A.İ.E'ye gerçeği anlattı.

Polis merkezine götürülen A.İ.E'nin yaşadığı dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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