81 ildeki 557 menopoz okulunda 101 bin 761 kadına eğitim verildi

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Sağlık Bakanlığınca kadınların menopoz dönemine ilişkin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmesi amacıyla 81 ilde oluşturulan Sağlıklı Menopoz Okullarında 101 bin 761 kadına eğitim verildi.

AA muhabirinin "Dünya Menopoz Günü" dolayısıyla bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, 81 ilde ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Menopoz Okullarında, menopoz döneminde yaşanan fiziksel, hormonal, sosyal ve duygusal değişikliklere ilişkin eğitimler düzenleniyor.

Kadın yaşamının yaklaşık üçte birini kapsayan menopoz döneminde ateş basması, terleme, çarpıntı, uyku alışkanlıklarında bozulma ve duygu durum değişiklikleri görülebiliyor. Bu süreçte ortaya çıkabilecek belirtiler ve sağlık riskleri konusunda kadınların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Menopoz döneminde kalsiyum ve D vitamini yönünden zengin beslenmenin yanı sıra düzenli fiziksel aktivitenin sürdürülmesi öneriliyor. Kadınlara haftada en az 5 gün, günde 30 dakika veya daha fazla açık hava yürüyüşü yapmaları tavsiye ediliyor.

Rutin kontrollerin aksatılmaması gerekiyor

Sağlıklı menopoz dönemi için rutin sağlık kontrollerinin aksatılmaması da önem taşıyor.

Bu kapsamda, kadınların yaş ve risk durumlarına uygun olarak rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanseri taramalarını yaptırmaları, gerekli durumlarda ise kemik mineral yoğunluğu ölçümünün gerçekleştirilmesi, sağlıklı olma durumunun sürdürülmesi ve olası hastalıkların erken tanısı için öneriliyor.

Eğitimler 4 oturumda gerçekleştiriliyor

Bakanlık tarafından menopoz dönemine özgü fiziksel, hormonal, sosyal ve duygusal değişimlerle ilgili farkındalığın artırılması, sağlıklı yaşam davranışlarının kazandırılması ve kadınların bu dönemi aktif ve sağlıklı geçirmelerinin desteklenmesi için 81 ilde "Sağlıklı Menopoz Okulları" kuruldu.

Ülke genelinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde faaliyet gösteren 557 menopoz okulunda 101 bin 761 kadına eğitim verildi.

Okullarda yürütülen eğitim faaliyetleriyle kadınların menopoz dönemindeki değişiklikleri doğru tanımaları, belirtileri sağlık profesyonelleriyle değerlendirmeleri ve yaşam boyu sağlıklarını korumaya yönelik farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

Eğitimlerde kadınlara menopoz döneminde sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesi, yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite, sağlıklı kilonun korunması ve kemik sağlığının desteklenmesine ilişkin bilgiler aktarılıyor.

Kaynak: AA