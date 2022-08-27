Tunus'ta 8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı başladı

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'un ev sahipliğinde düzenlenen 8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı (TICAD) başkent Tunus'taki Konferanslar Sarayı'nda 48 ülkeden yetkililer, iş adamları, uluslararası kuruluşlar ve liderlerin katılımıyla başladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Afrika kıtasında başarıya ulaşmak için yeni mekanizmalar geliştirmenin gerekliliğini vurgulayarak, bunun ancak istikrarlı yönetim ve sosyal adaleti sağlayarak yapılabileceğini belirtti.

Zirveye katılan ülke liderleriyle dün yaptığı görüşmelerin Afrika'yı on yıllardır içinde bulunduğu duruma getiren nedenlere odaklandığını ifade eden Said, "Zenginliklerle dolu, yoksulluk ve sefalet göstergelerinin şiddetlendiği kıtamız için bu koşulların ortaya çıkmasına neden olan gerçek nedenlere bakmak bugün bizim görevimizdir." dedi.

Japonya'nın yaşadığı gelişmeyi kısa sürede başarabildiğini kaydeden Said, zirvede Afrika halklarının umutlarını, özlemlerini ve hayallerini hayata geçirmenin yollarının ele alınacağını aktardı.

Japonya, Afrika ülkeleri, uluslararası kuruluşlar, kalkınma ortağı ülke ve kurumları bir araya getiren çok taraflı bir forum olan TICAD zirvesinde 2,7 milyar dolarlık 82 projenin sunulması bekleniyor.

Tunus'ta 27- 28 Ağustos'ta düzenlenen konferansın katılımcıları arasında Afrika Kalkınma Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler'den bir heyet de yer aldı.

Zirveye ayrıca en büyük 50 Japon ve uluslararası ekonomik kurumu temsil eden 100'ü Japonya'dan 300 iş adamı, 100 Afrikalı iş adamı ve 100 Tunuslu iş adamı katılıyor.

Konferansta, gıda krizi, enerji güvenliği ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi başlıkları öne çıkacak.

Japonya, 1993'ten beri çeşitli Afrikalı liderler ve kalkınma ortakları arasında kıtanın karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında siyasi diyaloğu hızlandırmak amacıyla TICAD konferansını düzenleme girişiminde bulunuyor.