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8 ildeki operasyonda kendini polis ve savcı olarak tanıtan 18 kişi tutuklandı

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Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelilerinden 18'i tutuklandı. Şüphelilerin sahte tutuklama belgeleri hazırlayıp 'kimlik bilgileriniz suç örgütlerinin elinde' diyerek mağdurları dolandırdığı belirlendi.

Ankara merkezli 8 ilde yapılan operasyonda kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 18 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis, savcı, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli diye tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekiplerce, 6 Ekim'de Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonla 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, dolandırıcıların, mağdurlar adına sözde Cumhuriyet savcısınca düzenlenmiş sahte tutuklama belgeleri hazırladığı, "kimlik bilgileriniz suç örgütlerinin elinde" ya da "adınız FETÖ soruşturmasında yer alıyor" gibi yöntemlerle mağdurları ikna ettiği belirlendi.

Zanlıların, mağdurlarla yaptıkları görüşmelerde "vatan", "bayrak", "turan" ve "hakan" kelimelerini parola olarak kullandıkları saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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