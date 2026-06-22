76 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 976 tutuklama
İçişleri Bakanlığı, 76 ilde son 2 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1926 şüphelinin yakalandığını, 976'sının tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 1 ton 707 kg uyuşturucu ve 2 milyondan fazla hap ele geçirildi.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1926 şüphelinin yakalandığını, 976'sının tutuklandığını açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlara 2 bin 889 ekip, 5 bin 455 personel katıldı. 25 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 156 bin 215 uyuşturucu hap ele geçirildi. 1926 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 976'sı tutuklandı, 376'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.