75 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 767 Kilogram Uyuşturucu Madde ve 3 Milyon 340 Bin 726 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 75 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 767 kilogram uyuşturucu madde ve 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, bin 319 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 75 ilde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi."

İstanbul, İzmir, Mersin, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, Konya, Samsun, Manisa, Kocaeli, Diyarbakır, Şanlıurfa, Tekirdağ, Osmaniye, Bursa, Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Sivas, Çankırı, Uşak, Malatya, Niğde, Eskişehir, Kayseri, Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Elazığ, Bolu, Sakarya, Van, Adıyaman, Çorum, Sinop, Mardin, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kütahya, Ordu, Trabzon, Aksaray, Karabük, Erzincan, Karaman, Kilis, Afyonkarahisar, Bitlis, Düzce, Kırşehir, Yalova, Ağrı, Amasya, Batman, Bayburt, Bingöl, Edirne, Giresun, Nevşehir, Rize, Şırnak, Yozgat, Erzurum, Bilecik, Burdur, Iğdır, Muş, Siirt, Tokat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlar bin 980 ekip, 4 bin 950 personel, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi.

767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonlarda bin 319 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 638'i tutuklandı, 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
