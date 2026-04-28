75 ilde narkotik operasyonları 638 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 75 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 1319 şüphelinin yakalandığını, 638'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 10 gündür düzenlenen operasyonlara 1980 ekip, 4 bin 950 personel katıldı, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinden yararlanıldı. Operasyonlarda; 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1319 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 638'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

BAE'den tarihi karar! Yarım asırlık üyeliği sonlandırıyorlar

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı

"Müge Anlı'ya ait" denilen yalının asıl sahibi belli oldu
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat
Saran'dan futbolculara son emir

Saran'dan futbolculara son emir!

Sözleri büyük yankı uyandırdı! Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir?

Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir?