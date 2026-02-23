Haberler

Kargı'da kayıp buzağı 72 saat sonra dron ile bulundu

Kargı'da kayıp buzağı 72 saat sonra dron ile bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinde kaybolan buzağı, dron destekli arama çalışmaları sonucu 72 saat sonra bulundu. Osman Deveci'ye ait buzağı, çeltik tarlasının yakınında tespit edildi.

Çorum'un Kargı ilçesinde kaybolan buzağı, dron destekli arama çalışması sonucu 72 saat sonra bulundu.

Yeşilköy köyünde Osman Deveci'ye ait işletmeden kaçan buzağı için Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Dron destekli arama çalışmasında yeri belirlenen buzağı, işletmeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta çeltik tarlasında bulundu.

Bulunduğu yerden alınan buzağı sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı

Ölümü ülkeyi yangın yerine çeviren karteli, en yakınındaki isim yakmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

"Benim için de çok ani oldu, hikaye gereği diziden çıkarıldım"
Musluğu açık unuttu, tüm evi buz tuttu

Tüm evi buz tuttu! Nedeni de olay kadar ilginç
'Babam üniversite okuduğumu sanıyor' diyen genç kızdan pes dedirten sözler

Babası da "Kızım üniversite okuyor" diye seviniyordur
İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

"Benim için de çok ani oldu, hikaye gereği diziden çıkarıldım"
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı

Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı! Hem de defalarca
Gençlerin bisiklet şovu ölümle sona erdi

Gençlerin bisiklet şovu ölümle bitti! Kendi sonuna böyle gitti