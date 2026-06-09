Haberler

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 381 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 69 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 974 şüphelinin yakalandığını, 381'inin tutuklandığını ve 1 ton 916 kg uyuşturucu ile 725 bin hap ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, "uyuşturucu madde satıcılarına" yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, son bir haftada 69 ilde operasyonlar düzenlendi.

3 bin 659 personelin katıldığı operasyonlarda, 23 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeği kullanıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 974 şüpheliden 381'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken, 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725 bin 312 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
CHP'de 2 ayrı grup toplantısı: Özgür Özel, TBMM'de konuşuyor

Özel'den kürsüde sürpriz çıkış: Zafer olarak görmüyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Aykut Kocaman, Asensio için kararını verdi

Kocaman'dan Asensio kararı

Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu
Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni

Resmi tatil değil ama bu cuma okullar kapalı! İşte nedeni
Çocuklarını servise götürürken fil saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Sis yüzünden fark etmediği hayvan, 2 çocuk annesi kadını öldürdü
Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı

Termometreler 40 dereceye yaklaştı! Vatandaşlar hastanelik oldu