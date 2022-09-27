"65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşıları E-Nabız'da tanımlandı"
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşıları E-Nabız'da tanımlandı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşıları E-Nabız'da tanımlandı" dedi.
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşıları e-Nabız'a tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını doktor reçetesi ile eczanelerden alabilir" ifadelerini kullandı.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel