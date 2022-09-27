"65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşıları E-Nabız'da tanımlandı" Güncel Haberler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşıları E-Nabız'da tanımlandı" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşıları E-Nabız'da tanımlandı" dedi. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşıları e-Nabız'a tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını doktor reçetesi ile eczanelerden alabilir" ifadelerini kullandı. (Hidayet Türkyılmaz/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Fahrettin Koca Twitter E-Nabız Güncel Haberler

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