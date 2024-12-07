60 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Mersin'de Yakalandı
Mersin'de, hakkında toplam 60 yıl 5 ay 71 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. isimli firari hükümlü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine götürüldü.
Mersin'de, çok sayıda suçtan hakkında 60 yıl 5 ay 71 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, çok sayıda suçtan hakkında 60 yıl 5 ay 71 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.İ. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.