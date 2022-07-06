6 bıçak darbesiyle ölüm davasında 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

6 bıçak darbesiyle ölüm davasında 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi

Demirören Haber Ajansı - Haluk Karaaslan - Güncel
 - Güncelleme:
6 bıçak darbesiyle ölüm davasında 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi

ANKARA'da iş bulmasında yardımcı olmasını istediği kendisi gibi şoför olan komşusu Okan Çınar'ı (50) çıkan tartışmada 6 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Uğur Gültekin (32), olayda karşılıklı darp olduğu gerekçesiyle 'haksız tahrik' ve duruşmalardaki olumlu...

ANKARA'da iş bulmasında yardımcı olmasını istediği kendisi gibi şoför olan komşusu Okan Çınar'ı (50) çıkan tartışmada 6 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Uğur Gültekin (32), olayda karşılıklı darp olduğu gerekçesiyle 'haksız tahrik' ve duruşmalardaki olumlu tavrı nedeniyle 'iyi hal' indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde geçen yıl 11 Temmuz'da meydana gelen olayda, daha önce seyahat acentesinde şoförlük yapan Uğur Gültekin, TIR şoförü olan komşusu Okan Çınar'ın evine gitti. Gültekin ve Çınar arasında, birlikte alkol alırken tartışma çıktı. Gültekin'in Çınar'dan iş bulmasına yardımcı olmasını istemesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya döndü. Kavga sırasında Gültekin, mutfaktan aldığı bıçakla Çınar'ı 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

'ÜZGÜNÜM VE PİŞMANIM'

Tutuklanıp hakkında Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Uğur Gültekin, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkemede son savunmasını yapan Gültekin, öldürme kastının bulunmadığını, kendisini korumak için bıçağı salladığını ve olayın gerçekleştiğini ileri sürerek, "Bu olayın yaşanmasından dolayı çok üzgünüm ve pişmanım" dedi.

15 YIL HAPİS CEZASI

Savcı, önceki duruşmada açıkladığı mütalaasını tekrar ederek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Gültekin'e önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ceza, olayda karşılıklı darp bulunması nedeniyle 'haksız tahrik' ve sanığın duruşmalardaki tutumu nedeniyle 'iyi hal' indirimi uygulanarak 15 yıla düşürüldü. 'Hakaret' suçundan ise sanığın beraatına karar verildi. Kararla birlikte sanığın tutukluluğunun devamına hükmedildi.


Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Güncel

Okan Çınar Elmadağ Ankara Çınar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title