58. Konya Aşıklar Bayramı Etkinliği Gerçekleşti

Konya'da "58. Konya Aşıklar Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Konya Kültür ve Turizm Derneği'nin ev sahipliğinde bu yıl 58'incisi düzenlenen programa, 8 şehirden 10 aşık ve halk ozanı katıldı.

Doğumunun 100. yılında Feyzi Halıcı anısına Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Feyzi Halıcı ve aşıklar bayramını anlatan videoyla başladı.

Daha sonra aşık ve halk ozanlarının seslendirdiği türkülerle devam eden etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.