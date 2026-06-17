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Suç örgütlerini öven şüphelilere yönelik operasyon; 258 gözaltı

Suç örgütlerini öven şüphelilere yönelik operasyon; 258 gözaltı
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İçişleri Bakanlığı, 54 ilde tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşımlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 54 ilde düzenlenen tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşımlara yönelik operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 54 ilde bugün sanal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 kişi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, sanal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca sanal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve sanal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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