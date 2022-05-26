51 ilin su idareleri ve 30 akademisyen su zirvesinde buluştu - Haberler

Gelecekte yaşanabilecek kuraklık gibi risklerden dolayı Su, atık Su ve yenilenebilir enerji yönetimine büyük önem veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, sürdürülebilir kentsel su ve atıksu yönetimini oluşturmak ve su kaynaklarının daha verimli nasıl yönetilebilirliğini değerlendirmek amacıyla düzenlenen 'Ulusal Su ve Atıksu Arıtma Çalıştayı'nın açılış töreni yapıldı.

Türkiye'de suyun en verimli şekilde kullanıldığı illerin başında gelen Malatya'da Türkiye'ye örnek olacak olan 'Ulusal Su ve Atıksu Arıtma Çalıştayı'nda , "Su ve Atıksu Yönetimi, İçme Suyu Standartları ve Su Arıtma Teknolojileri, Atıksu Arıtma Teknolojileri, Suların Arıtılması, Atık suların Arıtılması ve Yeniden Kullanımı, Su Kayıpları, Yağmur Suyu Hasadı ve Yeraltı Barajları, Atıksu Arıtma Çamurlarının Yönetimi, Kırsalda Su ve Atıksu Yönetimi, Su ve Atıksu Tarifeleri, Finansman Kaynakları" konuları detaylı ele alınacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştay, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya Valiliği, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, İlbank Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi'nin paydaşlığında Türkiye'de 51 su ve kanalizasyon idaresi, üniversitelerden gelen hocalar ve karar vericilerin katılımıyla çalıştay iki gün sürecek.

Mert, " Büyükşehir Belediye Başkanımızın Vizyonu Doğrultusunda Çalışıyoruz"

Çalıştayın açılış programında açıklamalarda bulunan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, " MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın vizyonu doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Başkanımız bizlere iki yıl içerisinde içmesuyu olmayan mahallemizin kalmamasını ve atık suların akarsulara karışmaması gerektiği talimatını vermişti. MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri olarak bu vizyon doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Suyun küresel anlamda bu kadar önemli bir hale geldiği dönemde su çalıştaylarının ne kadar önemli olduğunu biz dahi bu kadar tahmin edemiyorduk. Çalıştayımıza gelen tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Çalıştayımızın ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çakmakcı, " Malatya Şanslı Şehirlerimizden Biri"

Çalıştaya katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çakmakcı, " Su sağlıktır, su hayattır, su yaşamın vazgeçilemez bir parçasıdır. Suyun olmadığı bir yerde yaşamda olmuyor. Kullanabilir sularımıza baktığımızda çok düşük bir miktarı doğrudan kullanıma sevk edilebilir durumdadır. Bu şanslı şehirlerimizden biri de Malatya'dır. Gündüzbey kaptajından temin edilen sular sadece klorlanarak verilmektedir. Ama ülkemizin birçok yerinde sular özellikle sağlık açısından içmeye uygun olmadıkları için arıtılması gerekiyor, arıtma tesisi olması gerekiyor ve arıtılan sağlıklı sularda musluklardan akacak şekilde şebekeye sevk ediliyor. Sadece suyu temin etmek yetmiyor, suyun temin edilmesinin haricinde atık suların toplanması, arıtılması ve doğaya da tekrar ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde verilmesi gerekiyor. Başkanımız atık sulara akarsular karışmayacak demişti çok güzel bir slogan. Ülkemizde şu anda kişi başına düşen su miktarı 1346 m3 civarında. 1000 m3'e doğru gitmeye başladık. Dolayısıyla suları mutlaka geri kazanmalıyız.Bir diğer önemli konuda su kaynaklarımızı korumaya azami özen göstermeliyiz. Her ne olursa olsun su kaynaklarımızı korumalıyız. Afrika atasözünde derki; sular yükseldikçe balıklar karıncaları yer, sular çekildikçe karıncalar balıkları yer.Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir. Baktığımızda medeniyetlerde hep su kenarında kurulmuştur. Suyun bu kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Kızılay, " Üniversitemiz, Büyükşehir Belediyemizle Çok Güçlü Çalışma İçerisinde"

Suyumuzu korumanın insan olarak en temel görev olduğunu söyleyen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, " Çalıştayımız çok önemli. Çalıştayımızda MASKİ'ye güçlü bir desteği ve paydaşlığı sağlıyoruz. Üniversitemiz, Büyükşehir Belediyemizle çok güçlü çalışma içerisindedir. Su, şifa. İnsan su ile başlıyor, son nefesinde de yıkanıyor ve kabre konuluyor. Su, hayat. Dolayısıyla suyumuzu korumamız bizim insan olarak en temel görevimiz. Geri dönüşüm ekonomisi atık suyun değerlendirilmesiyle başladı her alana yayılıyor. Başarılı bir çalıştay olmasını diliyorum. MASKİ Genel Müdürlüğüne ve çalıştayımıza katılan değerli bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum"

Dikmen, " Temiz Su Kaynaklarına Olan İhtiyaç Her Geçen Gün Artıyor"

Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen'de , "Su medeniyetlerin etrafında kurulduğu, bilim insanların başka gezegenlerde hayat emaresi olarak aradığı ve her türlü teknolojik gelişmeden kaçınılmaz olarak kullanılan yeryüzünün ve hayatın olmazsa olmazı. Su, canlıların varlığını sürdürülebilmesi için en büyük ihtiyaçtır. Su ihtiyacının da başka bir madde veya kaynak ile idamesi mümkün değildir. Maalesef su kaynakları sanılanın aksine az ve kıttır. İnsan 70 gün kadar aç yaşayabilirken iklim şartlarına göre değişmekle birlikte susuz sadece 7 gün kadar yaşayabilmektedir. Dünyada insanların ulaştığı ve faydalanmaya çalıştığı su miktarı dünyadaki su varlığını yüzde 1'ini bile oluşturmuyor. Ülkelerin gelişmelerine paralel olarak da kullanılabilir temiz su kaynaklarına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

1960 yılında ülkemizin nüfusu 27 milyon. 2022 yılına geldiğimizde 84 milyon, keza dünya genelinde 1960'da 3 milyar iken 2022 yılına geldiğimizde 8 milyara yaklaşmış bulunmakta. Dünya yüzeyine düşen yağış miktarına bakıldığında 1960'ta da aynı yağış düşüyor, 2022'ye geldiğimizde de aynı yağış düşüyor. Ülkemizdeki sektörel su kullanımına baktığımızda, kullandığımız suyun yüzde 77'sinin tarımsal sulamada, yüzde 23'ünün içme kullanımı ve endüstriyel maksatlı olduğunu görüyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ tarafından düzenlenen bu anlamlı Çalıştay'ın çıktılarının da önce Malatya için, sonra ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" açıklamasında bulundu.

Ulusal Su ve Atıksu Arıtma Çalıştayına katılan Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi'de çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gürkan, "Her Canlının Yaratılış Esrarına Riayet Etmesi Lazım"

Türkiye için önemli bir çalıştayda Malatya'da bir araya geldiklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Malatya'yı tarif ederken, insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. İlk devlet hayatı, bürokrasi hayatı, yerleşik hayat, muhasebe kayıtları, gümrükleme işlemleri, taş devrinden demir devrine geçiş dönemi yani medeniyetin zuhur ettiği başladığı yer Malatya'dır. UNESCO'da insanlık medeniyeti Malatya'da başlamıştır dedi. Bu anlamda Malatya çok önemli bir şehirdir. Hem insanlık tarihi açısından hem de Türk tarihi açısından Malatya önemli bir yerdir.

Son süreç içerisinde küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık gibi kavramlar ve deyimler Türkiye'de çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Her canlının yaratılışının esrarına riayet etmesi lazım. Bitkiler ve hayvanlar yaratılışının esrarına uygun halde hareket ediyor. İnsanlar bu düzeni bozuyor, uymuyor. Küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık ve akabinde karbon salınımı hadiseleri ve süreç burada başlıyor. Biz göreve geldiğimizde ilgili arkadaşlarımıza Malatya'da iki yıl içerisinde asfaltsız, susuz, kanalizasyonsuz hiçbir yerleşim birimi kalmayacağı gibi akarsulara atık sular karışmayacak dedim. Bununla ilgili kaynak noktasında biz kaynakları buluruz dedik. Zaten yöneticinin görevi kaynak bulmaktır. Ağlama duvarı değildir. Ben hiçbir zaman kaynak sorununu kendime problem etmedim. Çünkü hasbi ve içtenlikle çalıştığınız zaman hiçbir zaman hiçbir yönetici kaynak problemi yaşamaz.

Kitabi şeyler çok önemlidir ama kamuoyunda halkın nezdinde de hadiseleri değerlendirip, onların anlayacağı şekilde ve onların örnek alabileceği şekilde ifade edilirse çok daha doğru bir çalıştay olur kanaatindeyim. Yaptığımız çalıştayı kitap haline getirdiğimiz zaman kalıcı ve iz bırakıcı örneklerle akademik çalışmaları eşleştirmemiz lazım. Aksi takdirde verimli olmaz. Hocalarımız çalışmaları kitapçık haline getirir ve bütün Türkiye'ye teşmil edecek hale getirirler diye düşünüyorum" diye konuştu.

Şahin, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Çok Önemli İşleri Yapmış"

Türkiye'nin gelmiş olduğu noktanın gurur verici olduğunu dile getiren Vali Hulusi Şahin ise, "Bizler 28 yılı aşkın meslek hayatımızda su ile hep uğraştık. Bundan 25 sene önce bir köye dağdan bir su borusuyla köy meydanına su getirip bir çeşme yaptığımızda su ile ilgili artık başka bir mesele kalmadı diye bakardık. Kırsal mahallelerimizde bugün itibariyle Malatya'da hepsinin şebekeli içme suyu hem de basınçlı suyla hizmet aldığı, atığının da yönetildiği bir noktaya gelmesi Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor. Ayrıca yine Malatya'nın 800 binin üzerinde bir nüfusun ileri biyolojik arıtmasını yapabiliyor olması gerçekten her türlü takdirin üzerinde. Çok önemli işleri Malatya Büyükşehir Belediyesi yapmış.

Türkiye hala atık sularının önemli bir kısmını ya hiç arıtmada ya da basit bir fiziksel arıtmayla derelere akıtan bir yapıda. Öyle şehirler var ki nüfuslarının önemli bir kısmını en yakın dereye boşaltıyorlar. Yine içme suyunda metrelerce kanserojen asbest borular hala şu anda kullanılıyor. Yani yapacak daha çok işimiz var. Eğer altyapı iyi yapmazsak üste yaptıklarımızın hiçbir değeri yoktur. Çalıştayı organize eden Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğüne, katılımcılara ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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