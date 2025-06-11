51 şehirde kaçak göçmen operasyonu: 98 tutuklama

51 şehirde kaçak göçmen operasyonu: 98 tutuklama
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51 şehirde kaçak göçmen operasyonu: 98 tutuklama
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51 şehirde düzensiz göçmenler ile göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bin 22 düzensiz göçmen yakalandı, 98 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılarına yönelik 51 şehirde operasyon düzenlendi.

İstanbul, Adana, İzmir, Erzurum, Kocaeli, Van, Hatay, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sivas, Edirne, Tokat, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar, Ağrı, Balıkesir, Gaziantep, Isparta, Aydın, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Hakkari, Kırklareli, Rize, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa, Yozgat, Ardahan, Kilis, Adıyaman, Amasya, Antalya, Burdur, Elazığ, Giresun, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Niğde, Ordu, Uşak, Bayburt, Yalova ve Osmaniye yapılan operasyonlarda son iki haftada bin 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 273 göçmen kaçakçısının da gözaltına alındığını bildirdi.

98 GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

Gözaltına alınanlardan 98'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki diğer göçmen kaçakçılarının işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, "Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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