Sırrı Süreyya Önder'in doktoru Prof. Sağbaş: Kızı yanına girdiğinde tepki verdi

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş

Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş
Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

CHP'nin son seçimde kazandığı büyükşehirde AK Parti birinci oldu
Aort anevrizması ile aort diseksiyonu aynı değil! Prof. Uğurlucan hayat kurtaran farkları açıkladı

Aort anevrizması ile diseksiyonunu aynı değil! İşte kritik farklar

50 Yaşındaki Balıkçı, Annesinin Hayali İçin Üniversite Okuyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da yaşayan 50 yaşındaki balıkçı Alper Yıldırım, yıllardır sürdürdüğü balıkçılık mesleğinin yanı sıra annesinin isteği üzerine üniversite eğitimi alıyor. Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrenim gören Yıldırım, hem derslerine katılıyor hem de balıkçılıkla uğraşıyor.

Trabzonlu 50 yaşındaki balıkçı Alper Yıldırım annesinin hayali için üniversite okuyor

TRABZON - Trabzon'da yaşayan 50 yaşındaki balıkçı Alper Yıldırım, yaşıtlarından farklı olarak balıkçılığının yanı sıra üniversite eğitimi de görüyor.

Yomra ilçesinde bulunan balıkçı barınağında 20 yıldır ikamet eden 50 yaşındaki Alper Yıldırım çocukluğundan beri hayali olan balıkçılık mesleğini yıllardır yapıyor. Ancak Yıldırım'ın balıkçılık dışında bir de Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrencilik hayatı bulunuyor.

Daha çok annesinin, kendisinin üniversite okumasını istediğini belirten Yıldırım, "Çocukluk hayalim olan balıkçılık ile uğraşıyorum. Ayrıca boş zamanlarımda üniversiteye gidiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse benden daha çok annem üniversiteye gitmemi istiyordu. Yaşlandı, bu yüzden beni okumuş görsün istediğim için üniversiteye başladım" dedi.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü birinci sınıfta öğrenimine devam eden Yıldırım, "Devamsızlık yapmıyorum. Bazı geceler denize gidiyorum. Onun haricinde de sabahları üniversiteye gidiyorum. Şu an ikinci dönemdeyim. Dört gün dersimiz var bu dönem. Bütün derslere katılmaya çalışıyorum. İlk dönemdeki tüm derslerimi geçtim. Ders çalışmak için pek vaktim olmuyor ama dersleri takip ettiğim için şu an yeterli oluyor. Hiç evlenmedim, evlenmeye pek de niyetim yok. Üniversite okumaya başladıktan sonra annem benden daha çok sevindi. Kardeşlerimin ise bu duruma bakışları hep olumlu oldu. Arkadaşlarım ise ilk başta çok şaşırdı, yadırgayanlar da oldu ama hep pozitif tepkiler aldım. Hocalarımla fazla diyaloğum yok ancak bazı sınıf arkadaşlarımla iyi ilişkilerim var. Tabi onlardan çok büyüğüm hatta çoğunun belki ebeveynlerinden daha büyüğüm. Tabi ben herhangi bir ayrım yapmıyorum, eğer aynı sırayı paylaşıyorsak aynı yaştayız mantığıyla ilerliyorum. Üniversite bittikten sonra bir hayalim yok, hayalim zaten burada yaşamaktı, burada yaşamaya devam ederim" diye konuştu.

Normal bir balıkçının hayatı nasılsa kendisinin de öyle yaşadığını sözlerine ekleyen Yıldırım, "Hayatım normal bir balıkçının hayatı gibi. Sadece burada yaşadığım için fazla misafirim oluyor. Kendi arkadaşlarım var onlar devamlı geliyorlar, yeni edindiğim arkadaşım pek yok. Sınıftan arkadaşlarım da Ramazanda iki akşam geldiler. Sınavdan önce de buraya gelecekler. Buradaki yaşamım 20 yılı geçmiştir. Ama çocukluğumdan beridir de hep buradayım" şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TOLGA ŞAHİN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.