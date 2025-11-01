Haberler

5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firari A.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda hakkında "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmiş yerden hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (52) Hürriyet Mahallesi'nde adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
