Haberler

5. Uluslararası Marmara Lisansüstü İletişim Öğrencileri Kongresi İstanbul'da yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"5. Uluslararası Marmara Lisansüstü İletişim Öğrencileri Kongresi", Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde 4-5 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Doç. Dr. Yalçın Lüleci Konferans Salonu'nda "Yapay Zeka ve Geleceğimiz: Aile, Çocuk ve Toplum" temasıyla gerçekleştirilecek kongre, yapay zekanın toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini çok boyutlu bir perspektifle ele almayı amaçlıyor.

Kongrenin başkanlığını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Babacan, kongrenin koordinatörlüğünü ise Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serkan Bayrakcı ve Gazetecilik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Alaattin Aslan üstleniyor.

İletişim alanında lisansüstü öğrencilerin çalışmalarına uluslararası düzeyde katkı sağlamayı hedefleyen kongrede, yapay zekanın toplumsal yaşam üzerindeki etkileri aile, çocuk ve toplum bağlamlarında 6 oturumda tartışmaya açılacak.

Kongre, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 09.45'te Prof. Dr. Babacan ve Doktor Öğretim Üyesi Alaattin Aslan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Açılışın ardından ilk gün programı kapsamında "Dijital Ekosistemde İnsan Kalmak: Aile, Bağımlılık ve Sosyal Politikaların Dönüşümü" başlıklı forum gerçekleştirilecek. Forumda, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şentürk, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Aysan yer alacak.

Oturumlarla devam edecek kongre kapsamında ayrıca, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama-Araştırma Merkezi (MARPAM) işbirliğiyle "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Geleceğin Aile Bireyi Olma" başlıklı forum, Prof. Dr. Azize Nilgün Canel'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kongre, 5 Mayıs Salı günü düzenlenecek "Yapay Zeka ve Geleceğimiz: Aile, Çocuk ve Toplum" başlıklı kapanış forumuyla sona erecek.

Doç. Dr. Serkan Bayrakcı moderatörlüğünde gerçekleştirilecek forumda, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Alpaydın ile Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Büşra Tosun Durmuş konuşmacı olacak.

Kaynak: AA / İrem Demir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

