5. Öğretmen Motivasyon Kampı Açıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlim Yayma Vakfı ile İbn Haldun Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 5. Öğretmen Motivasyon Kampı'nın açılışı için program düzenlendi.

Üniversitenin yerleşkesinde düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülşen Özer, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğretmenlerin yoğun bir sürece girdiğini söyledi.

Öğretmenlere bu dönemde zaman ayırmalarından dolayı teşekkür eden Özer, "Toplumda yaşanan pek çok olayda eğitimle ilgili cümle kurulmuş oluyor. Bu cümlelerin altında bir beklenti, bize biçilen bir misyon vardır. Biz o misyonu geliştirmek için her zaman hazır ve nazırız." dedi.

Özer, eğitim sisteminin dijital çağın etkileriyle dönüşüm geçirdiğini dile getirerek, sanayi devriminden sonra insanlık tarihinin ikinci büyük kırılmasını yaşadıklarını, bu dönüşümün etkilerini eğitim dışında her alanda hissettiklerini belirtti.

Yeni teknolojilere karşı zaman zaman direnç gösterildiğini aktaran Özer, eğitimin bu dönüşümün bir parçası haline geldiğini, özellikle "Fatih Projesi" gibi uygulamalarla dijital araçların sınıf ortamında aktif şekilde kullanıldığını sözlerine ekledi.

Programda, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Baştuğ açılış dersini verdi.

Kent genelinde farklı branşlarda görev yapan 65 öğretmenin katıldığı kampta pedagojik formasyon ve kişisel gelişim alanlarında çeşitli atölye çalışmaları, etkinlikler ve söyleşiler düzenlenecek.

Kamp kapsamında, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek amacıyla geziler de yapılacak.