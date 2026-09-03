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Karabük'te Apartman Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Karabük'te Apartman Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
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Karabük'ün Bahçelievler Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangında, 93 yaşındaki Mustafa T. ve 62 yaşındaki Fethi D. dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'te 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde'de bulunan Huzur Apartmanı'nın 3'üncü katındaki Sedat K.'ye ait dairede çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturan vatandaşlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen Mustafa T. (93) ve Fethi D. (62), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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