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5. İstanbul Festivali, Hadise Konseriyle Sona Erdi

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5. İstanbul Festivali, Festival Park Yenikapı'da düzenlenen kapanış konserinde Hadise ve Motive'in düetiyle sona erdi. Müzik, spor ve gastronomi etkinlikleriyle dolu festival, DJ performanslarıyla da renklendi.

5. İstanbul Festivali, şarkıcı Hadise'nin kapanış konseriyle sona erdi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Festival Park Yenikapı'da 1 Ağustos'ta başlayan ve müzik, spor, espor ve gastronomi etkinliklerine ev sahipliği yapan 5. İstanbul Festivali'nin son gününde, ilk olarak Maymun Collective ile DJ Sherry performans sergiledi.

Etkinlik kapsamında sahne alan Yunan DJ Argy, "Tataki" ve "Pantheon" gibi parçalarının yer aldığı repertuvarıyla müzikseverlerle buluştu.

Festivalin kapanış konserini veren Hadise ise rap müzik şarkıcısı Motive ile "Küçük Bir Yol" ve "Labirent" şarkılarında düet yaptı.

Kaynak: AA
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