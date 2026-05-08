5. Fethiye Fotoğraf Festivali Çin basınında yer aldı

Fethiye Belediyesi ve FEFSAD iş birliğiyle düzenlenen 5. Fethiye Fotoğraf Festivali, Çin'in Huzhou kenti ile olan kültürel bağları güçlendirirken, uluslararası boyut kazandı. Festival, kentin tanıtımına katkıda bulunarak yeni turizm pazarları hedefliyor.

Fethiye Belediyesi ile Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) iş birliğinde 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 5. Fethiye Fotoğraf Festivali Çin basınında yer aldı.

Fethiye'nin kardeş kenti Huzhou'dan gönderilen fotoğrafların da sergilendiği festival, uluslararası boyut kazandı.

Huzhou Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları ve "Huzhou Daily" gazetesinde etkinliğe ilişkin haber ve değerlendirmelere yer verildi.

Yayınlarda, festivalin Türkiye'nin önemli kültürel etkinlikleri arasında yer aldığı belirtilerek, Huzhou'dan gönderilen eserlerin iki kent arasındaki kültürel etkileşimi güçlendirdiği ifade edildi.

Fethiye Belediyesinden yapılan paylaşımda, festivalin kentin uluslararası tanıtımına katkı sunduğu belirtilerek, turizmi 12 aya yayma, ilçeyi dünyaya tanıtma, yeni turizm pazarlarına ulaşma ve kültürel bağları güçlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır
