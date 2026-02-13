5 binden fazla aday e-YDS'de ter dökecek

ELEKTRONİK Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/2) 14 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Sınava 5 binden fazla aday başvuruda bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-sınav merkezlerinde toplam 46 salonda düzenlenecek. Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ise ilave sürelerini kullanabilecek.

GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Sınava giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerini 'osym.gov.tr' adresinden veya AİS uygulaması üzerinden alabilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

'5 BİN 266 ADAY BAŞVURDU'

Gerçekleştirilecek uygulama ile ilgili yazılı açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "2026 yılında ikincisi düzenlenecek e-YDS, İngilizce olarak yapılacak. Sınava 5 bin 266 aday başvurdu. 10 engelli aday bu sınava katılacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulması uygulamasından e-YDS/2'de 51 aday yararlandı. Sınavda emniyet görevlisi dahil 322 kişi görev alacak. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.