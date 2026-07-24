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MSB 48 ülkedeki 172 şehitliği haritaladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 48 ülkedeki 172 şehitlik ve anıtın özel bir çalışmayla haritalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 48 ülkedeki 172 şehitlik ve anıtın özel bir çalışmayla haritalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Harita Genel Müdürlüğünce şehitlik ve anıtlar için özel bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Bu kapsamda dünyanın 48 ülkesine yayılmış 172 şehitlik ve anıtın haritalandığı belirtilen açıklamada, "Kıtaları aşan bu şanlı mirası ve kahramanlarımızın bıraktığı ölümsüz izleri harita üzerinden takip edebilirsiniz. Sınırların ötesinde parıldayan ebedi gururumuz olan tüm kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
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